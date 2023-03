Zeugen Jehovas «tief betroffen» nach Tat in Hamburg

Hamburg/Selters (dpa) –

Die Zeugen Jehovas haben sich nach den tödlichen Schüssen in einem Gebäude der Gemeinde in Hamburg «tief betroffen» gezeigt. «Unser tiefes Mitgefühl gilt den Familien der Opfer sowie den traumatisierten Augenzeugen. Die Seelsorger der örtlichen Gemeinde tun ihr Bestes, ihnen in dieser schweren Stunde Beistand zu leisten», hieß es in einem Statement auf der Website der Gemeinschaft.

Während einer Veranstaltung im Gebäude der Zeugen Jehovas in der Hansestadt waren am Donnerstagabend mehrere Menschen durch Schüsse getötet oder verletzt worden.