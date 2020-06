Feuerwehr-Sperrzone. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Symbolbild

Hannover (dpa) – In einem Mehrfamilienhaus in Hannover hat es am Mittwochabend Zeugenangaben zufolge eine Explosion gegeben. Mehrere Anrufer meldeten der Leitstelle eine Explosion in einer Wohnung, wie ein Polizeisprecher am Abend sagte. Eine Person mit Brandverletzungen sei auf der Straße gefunden worden. Die Feuerwehr war auf dem Weg zu dem Wohnhaus. Angaben der Feuerwehr zufolge befanden sich in dem Haus mehrere Menschen.