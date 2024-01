Zeuge in Prozess um Diebstähle bei Aurubis

Hamburg (dpa/lno) –

Die umfangreichen Rohsilber-Diebstähle beim Hamburger Kupferhersteller Aurubis waren wohl nur mit Insider-Wissen von den Produktionsabläufen möglich. Der Transport der Behälter und Mulden mit den sogenannten Silberfegseln und anderen Metallen sei immer wieder kontrolliert und protokolliert worden, sagte ein Schichtmeister von Aurubis am Dienstag als Zeuge im Prozess vor dem Landgericht. Die Behälter hätten in einer kameraüberwachten Halle gestanden. Bevor ein Container das Werksgelände verließ, sei er von der Werksfeuerwehr, die auch für die Sicherheit zuständig war, überprüft worden.

Die sechs Angeklagten sollen zwischen Februar 2020 und Januar 2021 Zwischen- und Nebenprodukte vom Aurubis-Firmengelände im Stadtteil Veddel abtransportiert haben. Das gestohlene Material soll laut Anklage rund 5000 Kilo Silber und Gold im Wert von insgesamt elf Millionen Euro enthalten haben. Die Beute sollen sie an bislang unbekannte Abnehmer verkauft haben. Ein Großteil des Diebesgutes sei zur Analyse und weiteren Verwendung an metallverarbeitende Betriebe in der türkischen Metropole Istanbul versandt worden, hieß es.

Die Anklage wirft vier Männern im Alter von 34 bis 49 Jahren schweren Bandendiebstahl oder gewerbsmäßige Hehlerei vor, zwei weiteren Beschuldigten im Alter von 33 und 50 Jahren Beihilfe zum schweren Bandendiebstahl. Die Angeklagten sollen zum Teil bei Aurubis oder Fremdfirmen, die auf dem Werksgelände tätig waren, gearbeitet haben.