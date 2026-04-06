Zettel-Ärger wegen Donnarumma: Pauli-Keeper verrät Reaktion

Berlin (dpa) –

Die dreiste Zettel-Aktion von Italiens Torhüter Gianluigi Donnarumma im Elfmeterschießen um die WM hat sein bosnisches Gegenüber Nikola Vasilj vom FC St. Pauli kaltgelassen. Denn dessen Team war vorbereitet. «Er hat versucht, ihn mir wegzureißen. Zum Glück haben mir meine Leute einen neuen gegeben. Wir waren gut vorbereitet. Wir hatten ein zweites Exemplar», sagte Vasilj nach dem 1:1 beim 1. FC Union Berlin über Donnarummas aufsehenerregenden Versuch, ihm seinen Elfer-Spickzettel abspenstig zu machen.

Der italienische Torhüter hatte das am Dienstag während des Elfmeterschießens um die WM-Teilnahme gegen Vasilj und Bosnien-Herzegowina erfolglos versucht. «Ich konnte es ehrlich gesagt kaum glauben. Das war das erste Mal, dass mir so etwas passiert ist», sagte Vasilj.

«Wir haben ein bisschen gestritten, und dann habe ich versucht, mit dem Schiedsrichter zu reden und ihn davon zu überzeugen, dass es eine Gelbe Karte war. Das ist wirklich unsportlich», sagte der Hamburger Torwart. Am Ende brachte den Italienern das Geplänkel überhaupt nichts. Die Squadra Azzurra verlor und verpasste zum dritten Mal in Folge die WM-Teilnahme.