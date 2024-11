Zentrum für Quantencomputer in Hamburg eröffnet

Hamburg (dpa/lno) –

Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) hat in Hamburg eine Einrichtung eröffnet, an der Start-ups Quantencomputer bauen können. Firmen seien schon eingezogen, sagte ein Sprecher des DLR. Die Unternehmen bauten nicht allein Quantencomputer, sondern arbeiteten auch an Anwendungen für Quantencomputer. Eine offizielle Eröffnung des Innovationszentrums Hamburg, so der offizielle Titel, gab es laut DLR bislang nicht.

Das Bundeswirtschaftsministerium stellt für das Vorhaben mindestens 208,5 Millionen Euro bereit, wie das DLR mitteilte. Dazu kommen weitere Ausgaben für unter anderem einen Reinraum und Labore. Ein ähnliches Zentrum des DLR steht in Ulm (Baden-Württemberg).

Im Mai ist an dem Standort in Hamburg der erste vollständig in Deutschland entwickelte Prototyp eines sogenannten Ionenfallen-Quantencomputers vorgestellt worden. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nahm an dem Termin teil.

Quantencomputer funktionieren grundlegend anders als klassische Rechner. Sie nutzen nicht nur Einsen und Nullen als Basis ihrer Berechnungen, sondern auch Zwischenzustände. Das ermöglicht vollkommen andere Methoden zur Lösung von bestimmten Problemen.