Zentrale Brücke in Bremen ab November gesperrt

Bremen (dpa/lni) –

Eine der zentralen Brücken in Bremen über die Weser ist ab November für mehrere Monate gesperrt. Die Arbeiten an der Bürgermeister-Smidt-Brücke beginnen am 4. November und sollen bis Februar oder März 2025 abgeschlossen sein, wie das Bau- und Verkehrsressort mitteilte.

Von der Sperrung sind Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger betroffen. Aber auch Busse und Straßenbahnen können während der Bauarbeiten nicht die Brücke queren. Das Liniennetz und der Fahrplan werden entsprechend angepasst, wie die Behörde mitteilte. Die meisten Busse enden an der Weser, zwei Linien werden über andere Brücken umgeleitet.

«Die erforderliche Vollsperrung ist sicher eine große Herausforderung für alle Verkehrsteilnehmenden, aber sie ist leider zwingend notwendig, um die Brücke sicher und funktionsfähig zu halten», meinte Verkehrsstaatsrat Ralph Baumheier (SPD).

Die Bürgermeister-Smidt-Brücke führt im Zentrum von Bremen über die Weser von der Altstadt zur Neustadt. Statiker hatte Ende 2023 ein Sicherheitsproblem festgestellt. Mit dem Anbringen von zusätzlichen Gewichten konnte die Brücke vorläufig stabilisiert werden. Nun stehen größere Reparaturen an. Aber auch nach der Sanierung sind die Jahre des Bauwerkes gezählt.