Zelt und Jacke treibt in Alster – Taucher suchen nach Mensch

Hamburg (dpa/lno) –

Ein im Wasser treibendes Zelt sowie eine Jacke und eine Isomatte haben auf der Hamburger Außen- und Binnenalster einen größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. «Wir sind auf der Suche nach einer Person im Wasser», sagte ein Feuerwehrsprecher der Deutschen Presse-Agentur am Morgen in Hamburg.

Die Einsatzkräfte waren mit Booten und der Tauchgruppe unterwegs. Auch die DLRG sei mit Tauchern im Bereich der Kennedybrücke im Einsatz gewesen. Zudem hatte ein Hubschrauber über der Stelle gekreist.

Schon wenig später konnten die Einsatzkräfte bereits Entwarnung geben. Am Ufer hatte sich der Eigentümer der Gegenstände gemeldet. Die Suche konnte deshalb nach etwa 30 Minuten beendet werden.