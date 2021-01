Zelt in Flammen: 65-Jähriger stirbt in Hamburg

Ein Löschfahrzeug fährt mit Blaulicht über eine Straße. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Ein 65 Jahre alter Mann ist in Hamburg bei einem Brand in seinem Zelt ums Leben gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge übernachtete er in der Nacht zum Samstag in dem Zelt in einem Gebüsch am Hauptfriedhof in Altona, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Er habe einen Gaskocher benutzt, möglicherweise um Essen zu kochen oder zu heizen. Das Zelt begann demnach zu brennen, auch der Mann fing Feuer. Der 65-Jährige rettete sich zunächst ins Freie – aber starb dann vor dem Zelt. Die Kriminalpolizei ermittelt in dem Fall. Ein Fremdverschulden wurde zunächst ausgeschlossen.