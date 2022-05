Zeitung: G7-Arbeitsminister tagen in Wolfsburg

Wolfsburg (dpa) –

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) lädt seine Kollegen aus der Siebenergruppe großer westlicher Industriestaaten (G7) nach Wolfsburg ein. Die Tagung der Arbeits- und Sozialminister solle am 24. Mai in der VW-Stadt stattfinden, berichtet die Zeitung «Braunschweiger Zeitung/Wolfsburger Nachrichten» am Dienstag.

«Wolfsburg steht wie kaum eine andere Stadt in Deutschland für Industrie, für Arbeit, für Wertschöpfung», sagte Heil den Angaben nach. Die VW-Gesamtbetriebsratschefin Daniela Cavallo wird am Abendessen der Minister im Schloss Wolfsburg teilnehmen.

Die Minister wollen nach Angaben des Bundesarbeitsministeriums über «aktuelle Fragen und Herausforderungen der internationalen Beschäftigungs- und Sozialpolitik» beraten. Deutschland hat dieses Jahr den Vorsitz in der G7 und richtete deshalb die Treffen der Fachminister wie ein Gipfeltreffen vom 26. bis 28. Juni auf Schloss Elmau in Bayern aus.