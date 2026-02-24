Zeitreise auf die Bühne – Kultfilm wird zum Musical

Hamburg (dpa/lno) –

Endspurt für die Darsteller von «Zurück in die Zukunft» auf der Hamburger Reeperbahn: Vier Wochen vor der Deutschland-Premiere am 22. März laufen die Proben für das Musical nach der 80er-Jahre-Science-Fiction-Filmkomödie auf Hochtouren. «Wenn Sie den Film kennen, werden Sie das Musical lieben», sagte Regisseur John Rando bei einem Probenbesuch im Studio von Stage Entertainment.

Dort zeigten die Darsteller Ausschnitte aus dem Musical, das bereits am New Yorker Broadway und am Londoner Westend Erfolge feierte. In einer ersten Szene mit dem Titel «Es Funktioniert» erzählt Doc Brown (im Film gespielt von Christopher Lloyd) Marty (im Film gespielt von Michael J. Fox) von seiner neuesten Erfindung, einer Zeitmaschine in einem DeLorean.

«Da muss ich meine Tränen oft zurückhalten.»

«Ich bin mit dem Film aufgewachsen und ich habe ihn geliebt», sagte Jan Kersjes, der Doc Brown spielt und zuletzt als Olaf in «Die Eiskönigin» sowie King George in «Hamilton» zu sehen war. Er bekomme immer wieder Gänsehaut, wenn er jetzt die Worte sage, die sonst seine Idole in dem Film sagen. «Da muss ich meine Tränen oft zurückhalten.» Er sehe Doc Brown nicht so sehr als verrückten Wissenschaftler, sondern als einen guten Freund für Marty.

Darsteller Raphael Groß, der Marty McFly spielt, konnte sein Glück zunächst nicht fassen, als er von dem Rollenangebot hörte. «So eine Rolle zu bekommen, ist wie ein Sechser im Lotto», erzählte der Darsteller, der zuletzt in dem Musical «& Julia» zu sehen war. Die Rolle sei wirklich «ein Marathon», weil er fast ständig auf der Bühne stehe. Sein Rezept: «Ich versuche nicht, Michael J. Fox zu imitieren, aber zu zitieren.»

DeLorean fliegt ins Jahr 1985

Das Musical orientiert sich stark an dem Film und erzählt die Geschichte des Teenagers Marty McFly. Eines Tages wird Marty versehentlich von seinem besten Freund Doc Brown auf Zeitreise geschickt. Durch einen als Zeitmaschine umgebauten DeLorean findet sich Marty auf einmal im Jahr 1955 wieder.

Um die Gegenwart in Ordnung zu bringen, muss er dafür sorgen, dass sich seine jugendlichen Eltern ineinander verlieben, um seine eigene Existenz zu sichern. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt.

Das Musical stammt aus der Feder von Bob Gale, dem Co-Autor der legendären Filmtrilogie. Für die Bühnenfassung haben Alan Silvestri und Glen Ballard neue Songs komponiert, die die bekannten Hits des Films wie «The Power of Love» (Huey Lewis & The News), «Earth Angel» (Marvin Berry & The Starlighters) und «Johnny B. Goode» (Chuck Berry) ergänzen.

Das Musicalunternehmen Stage Entertainment zeigt zurzeit drei Musicals in Hamburg: Neben dem Dauerbrenner «Der König der Löwen» noch «MJ – Das Michael Jackson Musical» im Hafen. In der Neuen Flora schwingt sich «Tarzan» von Liane zu Liane.