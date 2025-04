Zehntausende Ringelgänse im Norden erwartet

80.000 Ringelgänse halten sich zeitgleich in diesem Frühjahr in Schleswig-Holstein auf. (Symbolbild) Wolfgang Runge/dpa

Kiel (dpa/lno) –

Die Population der Ringelgänse in Schleswig-Holstein ist auf einem stabilen Niveau. In diesem Frühjahr werden zeitgleich rund 80.000 Tiere im Norden erwartet, wie das Umweltministerium in Kiel mitteilte. Von einem Tiefstand in den 1950er Jahren hat sich die Population der Ringelgans demnach erholt. Seit den 1990er Jahren sind die Bestände stabil.

Ringelganstage auf Hallig Hooge

Auf Hallig Hooge sind noch bis zum 11. Mai die Ringelganstage. Dort können die Ankünfte und der Frühjahrsaufenthalt der Tiere verfolgt werden. Für die Zugvögel ist das schleswig-holsteinische Wattenmeer ein wichtiger Zwischenstopp zum Auftanken der Reserven auf ihrem langen Weg. Zweimal im Jahr fliegen die Gänse zwischen ihren Überwinterungsgebieten in Westeuropa und den Brutgebieten in Sibirien hin und her.