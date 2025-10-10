Zehntausende Besucher bei Gaming-Convention erwartet

Bei der dreitägigen «Polaris» Convention in den Hamburger Messehallen kommen Fans von Gaming, Anime und Cosplay auf ihre Kosten. Georg Wendt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Bei der dreitägigen «Polaris» Convention in den Hamburger Messehallen werden viele Fans von Gaming, Anime und Cosplay erwartet. Die Veranstalter rechnen bis Sonntag mit mehr als 45.000 Besucherinnen und Besucher. Zu den bekanntesten Gästen gehören unter anderem die Streamer Gnu, Trymacs, Zarbex und CrispyRob. Auf der Convention können Besucher etwa Computerspiele spielen, Stars treffen und shoppen.

Weil das Interesse bei den Ausstellenden so groß gewesen sei, gebe es in diesem Jahr eine zusätzliche Halle, hieß es von den Organisatoren. Mehr als 350 Aussteller seien dabei – darunter Adobe, TokyoPop und die ARD. Die Convention findet zum vierten Mal statt.