Zehnjähriger wieder in Betreuungseinrichtung zurückgekehrt

Hamburg (dpa/lno) –

Der seit Dienstag in Hamburg vermisste Zehnjährige ist wieder da. Wie die Polizei mitteilte, ist der Junge am Freitag «selbstständig und wohlauf» in der Betreuungseinrichtung im Stadtteil Wilhelmsburg erschienen. Hinweise auf eine mögliche Straftat liegen nicht vor.

Das Kind hatte am Dienstagmittag die Schule verlassen. Seitdem war sein Aufenthaltsort unbekannt. Bei der öffentlichen Fahndung wurden auch ein Spürhund und eine Drohne eingesetzt.