Zehnjähriger Junge in Hamburg vermisst

Hamburg (dpa/lno) –

Ein zehn Jahre alter Junge aus dem Hamburger Stadtteil Schnelsen wird vermisst. Er habe die Wohnung seiner Eltern am Donnerstagvormittag verlassen und sei seitdem nicht wieder zurückgekehrt, teilte die Polizei mit. Sie fahndet nun öffentlich mit einem Foto nach dem Kind.

Der Junge sei etwa 1,40 Meter groß, habe eine kräftige Figur und schwarze, kurze Haare. Er trage eine schwarze Jogginghose und eine blaue Jacke. Zeuginnen und Zeugen sind gebeten, sich mit Hinweisen unter der Telefonnummer 040 4286 56789 oder der 110 bei der Polizei zu melden. Das Landeskriminalamt der Region Eimsbüttel hat die Ermittlungen übernommen.