Zehnjähriger in Hamburg vermisst – Polizei fahndet nach ihm

Hamburg (dpa/lno) –

In Hamburg-Wilhelmsburg wird ein zehnjähriger Junge vermisst. Das Kind habe am Dienstagmittag die Schule verlassen, seitdem sei sein Aufenthaltsort unbekannt, teilte die Polizei mit. Die Beamten suchten bislang ohne Erfolg nach dem Jungen. Darum werde nun öffentlich nach ihm gefahndet. Er sei scheinbar zwölf Jahre alt, 1,50 Meter große, habe schwarze, kurze und gewellte Haare und eine dunkelblaue Jacke getragen, hieß es. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.