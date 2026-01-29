Zehnjähriger aus Hamburg weiter vermisst

Hamburg (dpa/lno) –

Der seit Dienstag vermisste Zehnjährige ist noch immer verschwunden. Die Polizei habe mit einem Spürhund und einer Drohne nach dem Jungen aus Hamburg-Wilhelmsburg gesucht – bislang ohne Erfolg, sagte ein Polizeisprecher am frühen Morgen. Im Laufe des Tages sollen weitere Maßnahmen geplant werden.

Das Kind habe am Dienstagmittag die Schule verlassen, seitdem sei sein Aufenthaltsort unbekannt. Es wird öffentlich nach dem Jungen gefahndet. Vom Aussehen her wirke er, als sei er zwölf Jahre alt. Er ist den Angaben zufolge 1,50 Meter groß, hat schwarze, kurze und gewellte Haare und eine dunkelblaue Jacke getragen. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Zwei weitere Jungen in Hamburg vermisst

Auch in Lurup werden seit Mittwochabend ein neun und ein elf Jahre alter Junge vermisst. Ein Spürhund der Polizei habe beim S-Bahnhof im Hamburger Stadtteil Eidelstedt die Spur der beiden verloren. Die Polizei vermutet, dass die Jungen in einen Zug gestiegen sein könnten. Auf den Überwachungskameras seien sie nicht zu sehen gewesen. Die Beamten planen auch hier weitere Maßnahmen. Alle drei Jungen seien bereits in der Vergangenheit diverse Male vermisst worden, sagte ein Polizeisprecher.