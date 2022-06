Zehnjähriger auf dem Fahrrad bei Unfall schwer verletzt

Rendsburg (dpa/lno) –

Ein zehn Jahre alter Junge auf seinem Fahrrad ist bei einem Unfall in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) schwer verletzt worden. Ein 33 Jahre alter Autofahrer wollte am späten Montagnachmittag an einer Kreuzung rechts abbiegen und übersah dabei das Kind, das zeitgleich auf dem Radweg im Kreuzungsbereich unterwegs war, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Junge wurde in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nicht. Der Autofahrer blieb unverletzt.