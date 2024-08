Zehnjährige stirbt nach Unfall bei Wiemersdorf

Wiemersdorf (dpa/lno) –

Nach einem Autounfall in der Nähe von Wiemersdorf (Kreis Segeberg) am Sonntagabend ist ein zehn Jahre altes Mädchen gestorben. Ersthelfer und Feuerwehrleute reanimierten das Kind bis zum Eintreffen der Rettungskräfte, wie die Polizei heute mitteilte. Das Mädchen erlag allerdings später im Krankenhaus ihren Verletzungen.

Bei dem Unfall auf der Landesstraße 319 zwischen Wiemersdorf und der Anschlussstelle Großenaspe wurden drei weitere Menschen schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen war ein 25-Jähriger gegen 19.20 Uhr mit seinem Transporter auf die Gegenspur geraten. Der 38 Jahre alte Vater des Mädchens konnte nicht mehr ausweichen und es kam zum Frontalzusammenstoß. Seine 37 Jahre alte Frau wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrer kamen per Rettungshubschrauber in die Klinik.