Zehn Verletzte bei Unfall auf der B206 nahe Bad Segeberg

24. Februar 2026 11:48
Zehn Menschen sind bei einem Unfall bei Bad Segeberg verletzt worden. (Symbolbild) Marcus Brandt/dpa
Zehn Menschen sind bei einem Unfall bei Bad Segeberg verletzt worden. (Symbolbild) Marcus Brandt/dpa

Bad Segeberg (dpa/lno) –

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 206 sind bei Bad Segeberg am Morgen zehn Menschen verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei waren in den Unfall gegen 8.15 Uhr zwei Autos involviert, wie ein Polizeisprecher sagte. Die tatsächliche Zahl der beteiligten Fahrzeuge könne aber auch höher sein, weil es noch keine näheren Informationen zum Unfallhergang gebe.

Ein Rettungshubschrauber habe wegen Nebels zunächst nicht starten können. Zuvor hatte die «Hamburger Morgenpost» online über den Unfall berichtet.

