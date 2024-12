Zehn Verletzte bei Brand in Pflegeheim

Norden (dpa/lni) –

Bei einem Brand in einem Pflegeheim im Landkreis Aurich sind zehn Menschen leicht verletzt worden. Das Gebäude in der Stadt Norden wurde laut einem Polizeisprecher aufgrund der starken Rauchentwicklung in der Nacht auf Mittwoch evakuiert, die Verletzten kamen ins Krankenhaus. Die Feuerwehr konnte das Feuer in der Nacht löschen, der Einsatz dauerte aber noch bis in den frühen Morgen.

Die unverletzten Bewohner können den Angaben zufolge nicht alle wieder in ihre Zimmer zurückkehren. Für den Rest würden Notunterkünfte bereitgestellt, hieß es. Um wie viele Menschen es sich dabei handelt, teilte die Polizei zunächst nicht mit.