Zehn Jahre Pflegestudium an der Uni Lübeck

Lübeck (dpa/lno) –

Der Studiengang Pflegewissenschaft an der Universität Lübeck wird zehn Jahre alt. Seit der Einführung im Jahr 2014 haben nach Angaben der Universität mehr als 150 Studierende diese Ausbildung absolviert. Damit werden demnach Lücken in der Versorgung chronisch kranker Menschen geschlossen und die Tätigkeitsbereiche von Pflegefachpersonen erweitert. Seit 2022 besteht außerdem ein Studiengang Angewandte Pflegewissenschaft, der die Ausbildung als berufsbegleitendes Studium anbietet.

Aufgrund des demografischen Wandels werde in Zukunft eine größere Zahl von Menschen mit Unterstützungsbedarf einer geringeren Anzahl von Pflegenden gegenüberstehen, sagte die Leiterin der Sektion Forschung und Lehre in der Pflege, Katrin Balzer. Das erfordere von den Pflegenden hohe Kompetenzen im Erkennen individueller Versorgungsbedarfe und im Steuern der Versorgungsprozesse. Darauf bereiteten die pflegewissenschaftlichen Studiengänge vor, sagte Balzer. Am 13. September wollen Studierende und Forschende mit einem bunten Programm einen Einblick in ihre Ausbildung geben.