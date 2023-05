Zahlreiche Türken feiern in Hamburg lautstark Erdogan

Hamburg (dpa/lno) –

Zahlreiche Menschen haben am Sonntagabend in Hamburg den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan gefeiert, der nach Angaben der Wahlbehörde die Stichwahl gewonnen hat. In der Stadt waren an mehreren Stellen Autokorsos unterwegs. Mit türkischen Fahnen geschmückte Autos fuhren durch die Viertel.

Vor dem türkischen Konsulat in der Nähe des Dammtor-Bahnhofs bildeten sich lange Schlangen hupender Wagen. Auf der Wiese vor dem Konsulat feierten zahlreiche fahnenschwenkende Anhänger Erdogans ihren Präsidenten.

Die Polizei sprach von etwa 1000 Menschen alleine auf der Wiese. Alles sei friedlich verlaufen. Auch im Straßenverkehr habe es keine größten Probleme gegeben, sagte eine Sprecherin.