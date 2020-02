Zahlreiche Flüge fallen auch am Montag in Hamburg aus

„Annulliert“ steht auf einer Anzeige im Flughafen. Foto: Marcel Kusch/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Wegen des Sturmtiefs «Sabine» fallen auch am Montag am Hamburger Flughafen Dutzende Flüge mehrerer Fluggesellschaften aus. Laut einem am Sonntagabend online veröffentlichten Plan des Airports sind jeweils mehr als 40 Ankünfte und Abflüge für Montag gestrichen. Weitere Streichungen und Verspätungen könnten hinzukommen, hieß es auf der Homepage des Airports. Via Twitter forderte der Flughafen Passagiere auf: «Bitte informiert euch vor eurer Anreise zum Flughafen über euren Flugstatus und haltet Kontakt zu eurer Airline.»

Bereits am Sonntag waren zahlreiche Flüge gestrichen worden. Betroffen waren vor allem zahlreiche Inlandsverbindungen der Lufthansa sowie der Tochtergesellschaft Eurowings in den Süden Deutschlands.

Abflugplan – Hamburg Airport

Ankunftsplan – Hamburg Airport