Zahlreiche Ausbildungsstellen in Schleswig-Holstein frei

Zahlreiche Ausbildungsstellen in Schleswig-Holstein sind noch unbesetzt. (Symbolbild) Sebastian Kahnert/dpa

Kiel (dpa/lno) –

Viele Lehrstellen in Schleswig-Holstein sind noch frei. Von den knapp 17.500 Ausbildungsstellen, die der Arbeitsagentur dieses Jahr zur Vermittlung gemeldet wurden, sind 3.260 bisher nicht besetzt, wie die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit mitteilte. Auf der anderen Seite waren demnach von den gut 14.700 gemeldeten Bewerberinnen und Bewerbern am 30. September auch noch rund 1.700 ohne Lehrstelle.

Gleichzeitig ist laut dem Chef der Regionaldirektion Nord, Markus Biercher, das Interesse junger Menschen an einer Berufsausbildung in diesem Jahr deutlich angestiegen. So hatten sich den Zahlen nach im vergangenen Jahr etwa 1.600 Bewerberinnen und Bewerber weniger gemeldet als 2024.

Zudem gebe es etwa in der Industrie, im Handwerk, den öffentlichen Verwaltungen und im Gesundheitswesen eine hohe branchenübergreifende Ausbildungsbereitschaft. «Ausbildungsbetriebe wollen, müssen und werden auch zukünftig alles unternehmen, um jungen Leuten einen qualifizierten Berufseinstieg zu ermöglichen», so Biercher. Er sei optimistisch, dass 2024 die Summe aller abgeschlossenen Ausbildungsverträge über dem Niveau (rund 17.700) des vergangenen Jahres liege.