Zahl überschuldeter Bremer sinkt: Bremerhaven Schlusslicht

Viele Eurobanknoten stecken in einer Geldbörse. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration

Bremerhaven (dpa/lni) – Die Zahl der überschuldeten Verbraucher in Bremen und Niedersachsen ist trotz der Corona-Pandemie in diesem Jahr gesunken. Die Wirtschaftsauskunftei Creditreform registrierte in ihrem am Mittwoch in Neuss veröffentlichten «Schuldneratlas 2021» rund 70.000 Fälle von Überschuldung im kleinsten Bundesland, etwa 7000 weniger als ein Jahr zuvor. Im Länderranking blieb Bremen wie in den Vorjahren Schlusslicht mit einer Quote von 12,81 Prozent – ein Jahr zuvor lag die Quote noch bei fast 14 Prozent. Die Stadt mit der bundesweit höchsten Überschuldungsquote war erneut Bremerhaven, auch wenn die Quote im Vergleich zum Vorjahr niedriger ausfiel.

In der zum Bundesland Bremen gehörenden Kommune waren rund 19,96 Prozent der Verbraucher überschuldet, im Vorjahr waren es 21,8 Prozent. In der Rangliste der Kommunen mit den höchsten Überschuldungsquoten folgten Pirmasens (17,35 Prozent), Neumünster (16,95), Gelsenkirchen (16,94) und Herne (16,82). Am besten schnitt der Landkreis Eichstätt mit einer Quote von 3,78 Prozent ab.

Das Land Niedersachsen landet mit einer Quote von 9,02 Prozent auf Rang sieben, ein Jahr zuvor lag die niedersächsische Überschuldungsquote bei 10,2 Prozent. Die Zahl der überschuldeten Verbraucher in dem Bundesland gab um 77.000 auf rund 600.000 nach. Am niedrigsten ist die Überschuldungsquote in Bayern (6,43 Prozent) und Baden-Württemberg (7,28 Prozent). Bundesweit sank die Zahl der überschuldeten Verbraucherinnen und Verbraucher in diesem Jahr weiter und verringerte sich um rund 700.000 auf 6,16 Millionen.

Von Überschuldung spricht man den Expertenangaben zufolge, wenn der Schuldner die Summe seiner fälligen Zahlungsverpflichtungen mit hoher Wahrscheinlichkeit über einen längeren Zeitraum nicht begleichen kann – oder kurz: die Gesamtausgaben die Einnahmen übertreffen.

