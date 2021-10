Zahl Sozialhilfeempfänger unter Pflegebedürftigen gesunken

Hamburg (dpa/lno) – Die Zahl der Sozialhilfeempfänger unter Pflegebedürftigen ist in Hamburg zurückgegangen. Ende 2020 nahmen 12 820 Pflegebedürftige Sozialhilfe in Anspruch, wie das Statistikamt Nord am Montag mitteilte. Das sind 5 Prozent weniger als 2015; davon waren 56 Prozent in stationärer Versorgung.

«Der Rückgang könnte mit der Ausweitung der Leistungen der Pflegeversicherung zu tun haben», sagte ein Sprecher des Statistikamtes. Die Ausgaben der Sozialhilfen beliefen sich 2020 auf 215 Millionen Euro – zehn Prozent mehr als 2015. Gründe hierfür könnten Personalkosten, Pflegebedarf und Inflation sein, hieß es weiter.

Insgesamt gab es laut Pflegestatistik 77.325 Pflegebedürftige (Stand 2019) in Hamburg, von denen etwa 17 Prozent Sozialhilfe bezogen.

