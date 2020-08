Zahl neuer Corona-Fälle an Hamburgs Schulen weiter niedrig

Eine Mikroskopaufnahme zeigt das Coronavirus. Foto: Uncredited/Centers for Disease Control and Prevention/AP/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Die Zahl der neuen Corona-Fälle an Hamburgs Schulen ist weiterhin auf einem niedrigen Niveau. Insgesamt seien am Freitag sieben neue Fälle gemeldet worden, teilte eine Sprecherin der Schulbehörde auf Nachfrage mit. Betroffen seien sechs der 471 staatlichen und privaten Schulen der Hansestadt Schulen.

Lediglich in einem Fall – bei der Stadtteilschule Altona – müssen den Angaben zufolge zwei Klassen und die Klassenlehrerin in Quarantäne. In allen anderen Fällen gibt es entweder keine größeren Auswirkungen auf den Schulbetrieb oder noch keine Rückmeldungen über Maßnahmen des Gesundheitsamts. Insgesamt besuchen derzeit 256 890 Kinder und Jugendliche in Hamburg eine Schule.