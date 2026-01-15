Zahl der Windräder an Land im Norden steigt

Kiel/Berlin (dpa/lno) –

Im vergangenen Jahr sind in Schleswig-Holstein wieder mehr Windräder an Land gebaut worden. 143 neue Anlagen mit einer Leistung von 789,9 Megawatt sind errichtet worden, wie der Bundesverband Windenergie mit Verweis auf Daten der Bundesnetzagentur mitteilte. Das sind 37,6 Prozent mehr als 2024. Damit liegt das nördlichste Bundesland beim Leistungszubau auf dem dritten Platz hinter Nordrhein-Westfalen (1.358 Megawatt) und Niedersachsen (1.156 Megawatt).

Knapp ein Viertel der neuen Leistung (24,4 Prozent) im Norden entfiel auf das sogenannte Repowering, bei dem ältere Anlagen durch leistungsfähigere Anlagen ersetzt werden. Stillgelegt wurden im vergangenen Jahr im Norden 78 Anlagen mit einer Leistung von rund 122 Megawatt. Der Netto-Zubau liegt bei 65 Anlagen mit 668,2 Megawatt.

Der Geschäftsführer des Landesverbands Erneuerbare Energien Schleswig-Holstein (LEE SH), Marcus Hrach, freute sich, dass der Ausbau der Windenergie an Land in Schleswig-Holstein voranschreitet «und dazu beiträgt, dass erneuerbare Energien Systemverantwortung übernehmen können». Nun gelte es, die neue Flächenkulisse umgehend fertigzustellen.

SH hat bundesweit die höchste Installationsdichte

Insgesamt waren bundesweit Ende vergangenen Jahres 29.226 Windenergieanlagen mit 68.067 Megawatt Leistung in Betrieb. 3.316 davon mit einer Leistung von 9.624 Megawatt standen in Schleswig-Holstein.

Beim Verhältnis der installierten Windenergieleistung zur Landesfläche (Installationsdichte) zeigt sich den Angaben zufolge, dass das weitaus größte Flächenland Bayern – abgesehen von Berlin – mit Abstand die geringste Installationsdichte aufweist. Mit 39 Kilowatt pro Quadratkilometer Landesfläche ist der spezifische Wert in Bayern etwa sechsmal niedriger als im deutlich dichter besiedelten Nordrhein-Westfalen (266 Kilowatt pro Quadratkilometer).

Den höchsten flächenspezifischen Installationswert verzeichnet Schleswig-Holstein mit 609 Kilowatt pro Quadratkilometer. Die bundesweite Installationsdichte lag Ende 2025 im Durchschnitt bei 190 Kilowatt pro Quadratkilometer.