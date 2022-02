Zahl der Ukraine-Flüchtlinge in Hamburg noch überschaubar

Geflüchtete Ukrainer gehen nach ihrem Grenzübertritt von Schehyni in der Ukraine nach Medyka. Foto: Michael Kappeler/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Bislang sind erst wenige Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine nach Hamburg gekommen. Bis Sonntagnachmittag seien acht Flüchtlinge im Ankunftszentrum aufgenommen worden, sagte ein Sprecher der Innenbehörde. Man wisse aber, dass andere Ukrainer auch privat bereits in Hamburg untergekommen seien. Nach dem russischen Einmarsch waren die ersten Ukrainer am Freitag ins Ankunftszentrum in Rahlstedt gekommen.

In der Innenbehörde hatte bereits am Donnerstag ein Krisenstab die Arbeit aufgenommen, um die Unterbringung möglicher Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine zu koordinieren. «Die Türen unseres Ankunftszentrums am Bargkoppelweg 66a sind 24/7 für sie geöffnet», twitterte Innensenator Andy Grote (SPD) am Freitag. «In einem ersten Schritt können wir 2000-3000 Menschen in bestehenden Unterkünften versorgen und die Zahl ggf. sukzessive erhöhen.»

© dpa-infocom, dpa:220227-99-309941/2

Unterstützung und Informationen für Geflüchtete aus der Ukraine