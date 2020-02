Zahl der Studierenden um ein Drittel gestiegen

Studierende sitzen in einem Hörsaal. Foto: Peter Kneffel/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Die Zahl der Studierenden in Niedersachsen ist binnen 15 Jahren um mehr als ein Drittel gestiegen. Vom Wintersemester 2004/2005 bis zum Wintersemester 2018/2019 nahm die Zahl um 35,8 Prozent auf 210 114 zu, wie das Landesamt für Statistik in Hannover am Montag mitteilte. Bei den Frauen war der Anstieg mit 36,2 Prozent etwas stärker als bei den Männern mit 35,4 Prozent. Hintergrund ist, dass immer mehr Schülerinnen und Schüler das Abitur machen.

Die Zahl ausländischer Studierenden mit einem dem Abitur ähnlichen Abschluss aus dem Ausland stieg in dem Zeitraum in ähnlicher Proportion von 14 377 auf 19 186. Dabei legte die Zahl männlicher Studenten aus dem Ausland um 50,4 Prozent zu, die der Studentinnen lediglich um 15,4 Prozent. Die meisten ausländischen Studierenden kamen aus China, Syrien, Indien und dem Iran.

Die bevorzugten Fächer der Studierenden sind demnach Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Gut ein Viertel der Studierenden entschied sich für Ingenieurwissenschaften. Mit jeweils etwas mehr als 10 Prozent folgen Mathematik und Naturwissenschaften sowie Geisteswissenschaften. Allerdings lagen die Präferenzen bei Frauen und Männern unterschiedlich: Während mehr als 40 Prozent aller Studentinnen in den Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften eingeschrieben waren, lagen bei den Studenten mit fast 42 Prozent die Ingenieurwissenschaften vorn.

Angesichts des Studentenzuwachses stieg auch die Zahl der an den Hochschulen beschäftigten Mitarbeiter um gut 61 Prozent von 42 551 in 2004 auf 68 617 im Jahr 2018. Während der Anteil der Mitarbeiter in der Verwaltung von 46,3 Prozent auf 36,3 Prozent zurückging, stieg der Anteil der Beschäftigten im wissenschaftlichen und künstlerischen Bereich von 53,7 Prozent auf 63,7 Prozent.

In dem Zeitraum stieg aber auch der Anteil der nebenberuflich und in Teilzeit Beschäftigten. Nach Einschätzung des Statistikamtes ist es daher schwer zu bewerten, inwieweit eine tatsächliche Anpassung des Hochschulpersonals an die steigende Zahl von Studierenden stattgefunden hat.

Statistische Monatsheft 01/2020