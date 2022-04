Zahl der Studierenden in Niedersachsen leicht zurückgegangen

Hannover (dpa/lni) –

Die Zahl der Studierenden in Niedersachsen ist im zweiten Pandemiejahr leicht gesunken. Im Sommersemester 2021 waren 193.035 Menschen an den Hochschulen im Land eingeschrieben, etwa 1,6 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie das Landesamt für Statistik Niedersachsen am Dienstag in Hannover mitteilte. Knapp die Hälfte (49,9 Prozent) davon waren Frauen.

Bei den Studienfächern zeigten sich den Statistikern zufolge weiterhin große Unterschiede zwischen den Geschlechtern: So belegten 41,7 Prozent der Männer einen Studiengang der Ingenieurswissenschaften. Die Frauen entschieden sich am häufigsten für Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (40,3 Prozent).

Eingeschrieben waren im vergangenen Sommersemester 24.000 ausländische Studentinnen und Studenten – ein Plus von 3,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das erste Corona-Jahr war von Reisebeschränkungen geprägt. Im Sommersemester 2021 begannen demnach 1800 ausländische Studierende ein Studium in Niedersachsen, 28,1 Prozent mehr als 2020. Dennoch sei noch nicht wieder das Niveau vor der Pandemie erreicht worden, hieß es. 2019 starteten im Frühjahr etwa 2300 ausländische Studierende ins erste Hochschulsemester.