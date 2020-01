Zahl der Salafisten in Hamburg geht zurück

Hamburg (dpa/lno) – Die Zahl der Salafisten in Hamburg geht laut dem Landesamt für Verfassungsschutz seit dem vergangen Jahr zurück. Grund zur Entwarnung gebe es angesichts der Zahl von derzeit 729 Salafisten in Hamburg, von denen mehr als die Hälfte als gewaltorientierte Dschihadisten eingestuft werden, allerdings nicht. «Das Niveau ist nach wie vor hoch, und die Beobachtung und Bekämpfung des Islamismus und Salafismus wird eine Schwerpunktaufgabe des Hamburger Verfassungsschutzes bleiben», sagte Marco Haase, Sprecher des Landesamts für Verfassungsschutz, am Montag. Zuvor hatte der NDR über die Zahlen berichtet.

Die Zahl der in der Statistik erfassten Salafisten war den Behördenangaben zufolge von 200 im Jahr 2011 und 400 im Jahr 2014 auf einen Höchststand von 781 im Oktober 2019 gestiegen. Gründe für den anhaltenden Zulauf der Szene in den Vorjahren sieht Haase in der Gründung des sogenannten Islamischen Staats, aber auch in einer Aufhellung des statistischen Dunkelfeldes.

Für den Rückgang im Jahr 2019 macht Haase unter anderem die öffentlichen Aufklärung des Verfassungsschutzes verantwortlich, etwa über den salafistischen Hintergrund der Koranverteilungsstände. Außerdem habe der «IS» durch seine territorialen Niederlagen und die reduzierten Aktivitäten wichtiger Protagonisten an Attraktivität verloren. Auch hätten repressive Maßnahmen wie die Verurteilung zu Freiheitsstrafen wegen salafistischer Aktivitäten im Internet und gezielte Schritte gegen die Straßenmissionierung Wirkung gezeigt.

