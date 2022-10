Zahl der Pflegekinder im Norden leicht zurückgegangen

Kiel (dpa/lno) –

Die Zahl der Pflegekinder in Schleswig-Holstein ist im vergangenen Jahr leicht zurückgegangen. Ende 2021 waren im Norden 3210 junge Menschen bei Pflegeeltern in Vollzeitbetreuung untergebracht, wie das Statistikamt Nord am Mittwoch mitteilte. Das seien 0,7 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Von den Pflegekindern waren den Angaben zufolge 21 Prozent jünger als 6 Jahre. Der Anteil der 6- bis unter 12-Jährigen belief sich auf 37 Prozent, genau wie der Anteil der 12- bis unter 18-Jährigen. Volljährig waren 5 Prozent. Im Durchschnitt befanden sich die Betroffenen am Jahresende 2021 bereits gut fünfeinhalb Jahre (67 Monate) in einer Pflegefamilie.

17 Prozent der betroffenen Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen hatten einen Migrationshintergrund. Ein Migrationshintergrund liegt vor, wenn mindestens ein Elternteil aus dem Ausland stammt.