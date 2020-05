Zahl der Online-Betrugsverfahren hat sich in SH verdoppelt

Ein Binärcode, von dem ein Segment rot eingefärbt ist, steht auf einem Bildschirm. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Kiel (dpa/lno) – Seit Ausbruch der Corona-Pandemie hat sich die Zahl der Delikte im Zusammenhang mit Fake-Shops im Internet in Schleswig-Holstein auf deutlich über 100 im Vorjahresvergleich mehr als verdoppelt. Beispielsweise bezahlte ein Unternehmen im März einem Fake-Shop mehrere zehntausend Euro für tausende Anti-Viren-Schutzmasken und hunderte Liter Desinfektionsmittel, wie das Landeskriminalamt (LKA) am Montag mitteilte. Die bestellte Ware wurde aber nicht geliefert.

Bei den Polizeidienststellen gingen seit Mitte März nach LKA-Angaben vermehrt entsprechende Anzeigen ein. Neben Fake-Shops fänden Betrüger ihre Opfer auch auf Kleinanzeigen-Portalen oder Auktionsplattformen. Sie stellen dort in Corona-Zeiten beliebte Waren wie Desinfektionsmittel oder Spielekonsolen zum Verkauf ein, lassen sich die Ware per Vorkasse bezahlen und liefern entweder gar nicht oder nur minderwertige Produkte. «Ganz perfide wird diese Masche, wenn die Betrüger dafür fremde Accounts hacken und so von deren bis dahin guten Bewertungen profitieren.»

Die Ermittler beschäftigen auch Betrugsfälle bei Corona-Soforthilfen für besonders belastete Kleinunternehmen. Es liegen wenige Anzeigen zu Fällen vor, bei denen staatliche Hilfen ohne Berechtigung zum Beispiel für gar nicht oder nicht mehr existente Unternehmen beantragt und auch ausgezahlt worden sein könnten. Das LKA befürchtet aber einen Anstieg der Fälle. Angaben zu möglichen Schadenssummen konnte ein Sprecher am Montag nicht machen. Der Polizei sind bisher keine auf Schleswig-Holstein zugeschnittene Corona-Phishing-E-Mails oder Corona-Fake-Webseiten bekannt.