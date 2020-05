Zahl der Neuinfektionen in Niedersachsen leicht gestiegen

Eine Virologin untersucht Proben auf das Coronavirus. Foto: Sven Hoppe/dpa/Symbolbild

Hannover (dpa/lni) – In Niedersachsen haben sich in den vergangenen Tagen wieder etwas mehr Menschen mit dem Coronavirus angesteckt als zuletzt. Es gebe eine «kleine Tendenz zur Steigerung», sagte die stellvertretende Leiterin des Krisenstabs, Claudia Schröder, am Freitag in Hannover.

Mit 119 neuen Fällen im Vergleich zum Vortag lag der Wert so hoch wie zuletzt am 8. Mai. Allerdings seien die meisten Infektionen konkreten Ereignissen zuzuordnen und nicht breit über das Land gestreut, sagte Schröder. Der über sieben Tage gemittelte Reproduktionswert liegt laut Robert Koch-Institut bei 0,78. Niedersachsen bereite daher wie angekündigt zum 8. Juni die vierte Stufe der Lockerungen vor. Die fünfte und letzte Stufe sei für Ende Juni geplant.

Insgesamt stieg die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen in Niedersachsen auf 11 893, wie Schröder mit Stand 13 Uhr mitteilte. Laut Hochrechnung sind 10 264 Menschen wieder genesen, das entspricht etwa 86 Prozent der Fälle. 596 Menschen sind nach einer Infektion gestorben. In den Kliniken werden 385 Infizierte behandelt, 68 von ihnen intensivmedizinisch. 36 Erwachsene werden beatmet.

