Zahl der neu gegründeten Unternehmen deutlich gesunken

Hamburg (dpa/lno) –

Die Zahl der neu gegründeten Unternehmen in Hamburg ist im vergangenen Jahr deutlich gesunken. Insgesamt seien 15.955 Neugründungen erfasst worden – 9,4 Prozent weniger als 2021, heißt es im am Mittwoch veröffentlichten Gründungsbarometer der Handelskammer. In den Jahren zuvor habe der Wert bei bis zu 18.000 gelegen. Auf der anderen Seite sei die Zahl der Gewerbeabmeldungen zum dritten Mal in Folge gestiegen. Gaben 2021 noch rund 10.600 Unternehmen auf, waren es den Angaben zufolge im vergangenen Jahr rund 11.500.

«In Verbindung mit der sinkenden Anzahl von Gewerbeanmeldungen ist das keine gute Nachricht für den Standort Hamburg», sagte Handelskammer-Hauptgeschäftsführer Malte Heyne. Mögliche Ursache für diese Entwicklung seien neben einer schwierigen konjunkturellen Lage auch die gewachsenen Verunsicherungen durch die Folgen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine und deren Auswirkungen auf Energiekosten, Lieferketten und das Verbraucherverhalten.