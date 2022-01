Zahl der mittelständischen Unternehmen gestiegen

Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) spricht. Foto: Ole Spata/dpa

Hannover (dpa/lni) – Die Zahl der mittelständischen Unternehmen in Niedersachsen ist in den vergangenen Jahren deutlich über dem Bundesschnitt gewachsen. Wie Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) am Dienstag in Hannover mitteilte, gab es im Oktober vergangenen Jahres 2,4 Prozent mehr mittelständische Unternehmen im Land als noch Anfang 2017. Im bundesweiten Schnitt betrug der Zuwachs demnach in diesem Zeitraum lediglich ein Prozent.

Laut Althusmann zählen 323.400 Unternehmen in Niedersachsen zum Mittelstand, das sind 99,6 Prozent aller Firmen. Rund 70 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Bundesland sind dort angestellt. Wer weniger als 250 Menschen beschäftigt und maximal 50 Millionen Euro Jahresumsatz erzielt oder eine Jahresbilanzsumme von maximal 43 Millionen aufweist, gilt demnach als mittelständischer Betrieb.

