Zahl der Kleinkinder in Kitas im Norden wächst weiter

Kiel (dpa/lno) –

In Schleswig-Holstein werden mehr Kleinkinder in Kindertageseinrichtungen betreut. Anfang März besuchten im Norden 22 730 Mädchen und Jungen unter drei Jahren eine Kita, wie das Statistikamt Nord am Dienstag mitteilte. Dies sei ein Zuwachs um fünf Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Quote der Kita-Kinder in dieser Altersgruppe stieg damit binnen Jahresfrist von 28,2 Prozent auf 29,6 Prozent.

Die unter Einjährigen besuchten nur selten – zu 0,9 Prozent – eine Kindertageseinrichtung. Bei den Ein- bis unter Zweijährigen belief sich die Quote den Angaben zufolge auf 31,1 Prozent und bei den Zwei- bis unter Dreijährigen auf 54,7 Prozent.