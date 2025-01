Zahl der Jäger in Schleswig-Holstein steigt

Flinktbek/Hamburg (dpa/lno) –

Immer mehr Menschen machen sich in Schleswig-Holstein auf die Jagd. So gab es im Vorjahr im nördlichsten Bundesland etwa 22.890 Jägerinnen und Jäger, wie der Landesjagdverband Schleswig-Holstein mitteilte. Im Vergleich dazu waren es 2023 noch 22.203 Menschen mit Jagdschein.

So kämen mittlerweile auf 1000 Einwohnerinnen und Einwohner acht Menschen mit Jagdschein. Damit liegt Schleswig-Holstein im Vergleich der Bundesländer hinter Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen auf Platz drei. Gleichzeitig steig den Angaben nach die Zahl der Mitglieder des Landesjagdverbandes auf 18.339 im Jahr 2024 – 2023 waren es noch 18.090.

In der Hansestadt Hamburg blieb die Zahl in beiden Jahren laut Jagdverband konstant. So kämen auf etwa 2.900 Menschen mit Jagdschein im Jahr 2023 sowie 2024 rund 2.500 Verbandsmitglieder, sagte eine Sprecherin des Landesjagdverbandes.

Deutschlandweit mehr Jäger

Insgesamt waren 2024 Deutschlandweit nach Angaben des Jagdverbandes 460.771 Jägerinnen und Jäger aktiv. Dies sei ein Anstieg von 41 Prozent in den vergangen drei Jahrzehnten. Sieben von 10 Jägerinnen und Jäger seien dabei in Verbänden organisiert.