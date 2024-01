Zahl der Jäger bleibt bei 60.000 in Niedersachsen

Ein Jäger blickt durch sein Fernglas in der Abenddämmerung. In Nordrhein-Westfalen startet die Messe Jagd & Hund. Friso Gentsch/dpa

Dortmund (dpa/lni) –

Mit 60.000 Jagdscheininhabern bleibt die Zahl der Jäger in Niedersachsen auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr. Den am Montag vom Deutschen Landesjagdverband (DJV) vor dem Start der «Jagd und Hund» in Dortmund veröffentlichten Daten zufolge veränderte sich die Zahl der Jagdscheine nicht. In Bremen verringerten sich die Inhaber von 1007 in 2022 auf 975 in 2023.

Bundesweit ist die Zahl der Jäger zuletzt weiter gewachsen: Mit 435 930 gibt es in Deutschland insgesamt so viele Jägerinnen und Jäger wie noch nie. In den vergangenen drei Jahrzehnten hat den Angaben zufolge die Zahl um 36 Prozent zugenommen. Die meisten Jagdscheininhaber kommen aus Nordrhein-Westfalen (96 863), danach folgen Bayern (75.000) und Niedersachsen.

In Dortmund findet von Dienstag bis Sonntag die «Jagd & Hund» statt – nach Veranstalterangaben die größte Messe ihrer Art in Europa. Von Jagdwaffen über Outdoor- und Lodenkleidung bis hin zu Nachtsichtgeräten und Hochsitzen: Zahlreiche internationale Anbieter von Jagdausrüstung stellen dort ihre Neuheiten vor.

Dabei stehe auch in diesem Jahr wieder der Kontakt und Austausch zwischen den unterschiedlichen Gruppen der Jägerinnen und Jäger im Vordergrund, hieß es seitens der Veranstalter. Internetaffine Jungjäger können sich etwa im Social Media Revier «Horrido» mit den Influencern der Jagdszene vernetzen.