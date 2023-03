Zahl der Hörgeschädigten in Hamburg leicht zurückgegangen

Hamburg (dpa/lno) –

Die Zahl der Menschen, die wegen Taubheit oder Schwerhörigkeit schwerbehindert sind, ist in Hamburg leicht gesunken. Am Ende des Jahres 2021 wohnten in Hamburg 5404 schwerbehinderte Hörgeschädigte, wie das Statistikamt Nord am Dienstag mitteilte. Dies stelle einen Rückgang um 1,9 Prozent im Vergleich zur letzten Erhebung im Jahr 2019 dar. Bei 67 Prozent der Betroffenen war Schwerhörigkeit die schwerste Behinderung, bei 33 Prozent war es Taubheit. Von den schwerbehinderten Hörgeschädigten aus Hamburg waren über die Hälfte mindestens 65 Jahre alt. Vier Prozent der Menschen waren minderjährig.