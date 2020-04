Zahl der Hamburger Corona-Infizierten steigt um 22 auf 4658

Ein Wattestäbchen eines Corona Abstriches wird in einem Labor bearbeitet. Foto: Oliver Berg/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Die Zahl der positiv auf das neue Sars-Cov-2-Virus getesteten Hamburgerinnen und Hamburger ist seit Sonntag um 22 auf 4658 gestiegen. Laut Robert Koch-Institut (RKI) könnten davon 3300 inzwischen als genesen angesehen werden, teilte die Gesundheitsbehörde am Montag mit. Sie gehe deshalb aktuell von rund 1200 mit dem Coronavirus infizierten Hamburgerinnen und Hamburgern aus. «Damit sind weit mehr als doppelt so viele Menschen bereits genesen als akut infiziert», hieß es.

Nach Angaben des RKI sind in Hamburg 142 Personen mit einer Covid-19-Infektion gestorben. Todesursächlich war die Infektion nach Zählung des Instituts für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) aber nur bei 133 Gestorbenen.

Insgesamt befinden sich nach Behördenangaben 182 Hamburger wegen Covid-19 in stationärer Behandlung, davon 62 auf Intensivstationen. Das waren zwei beziehungsweise drei Patienten mehr als am Sonntag. In den vorangegangenen Tagen waren die Zahlen jeweils gesunken.