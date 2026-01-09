Zahl der gestrichenen Flüge am Airport Hamburg steigt

Das Winterwetter hat laut einer Flughafensprecherin im Luftverkehr einiges durcheinandergewirbelt. Christian Charisius/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Die Zahl der infolge des Sturmtiefs «Elli» gestrichenen Flüge am Airport Hamburg steigt. Inzwischen seien 25 Starts und 22 Landungen abgesagt worden, teilte der Flughafen auf seiner Internetseite mit. Am Morgen war noch von 18 Starts und 19 Landungen die Rede.

«Aufgrund der anhaltenden Extremwetterlage kommt es zu Beeinträchtigungen im Luftverkehr, nicht nur in Hamburg, sondern auch an wichtigen Luftfahrt-Drehkreuzen wie Amsterdam oder Paris. Es gibt Verzögerungen, die Airlines haben zurzeit einzelne Flüge gestrichen», sagte eine Flughafen-Sprecherin.

Das Winterdienstteam sei wie in den vergangenen Tagen ununterbrochen im Einsatz. «Die Pisten und Betriebsflächen müssen geräumt und jedes Flugzeug vor dem Start aufwendig enteist werden.»

Flugreisende wurden aufgefordert, sich vor Abflug bei ihrer Airline über den Status des Fluges zu informieren.