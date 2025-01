Zahl der Geburten in Hamburg leicht gesunken

Weniger Geburten in Hamburg Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Im Hamburg werden seit Jahren immer weniger Kinder geboren. Bei 21.994 Geburten kamen 2024 in den Hamburger Krankenhäusern und Geburtshäusern 22.402 Kinder zur Welt. Der Rückgang der Zahl der Geburten gegenüber dem Vorjahr war damit nicht so stark wie im Jahr davor, wie die Sozialbehörde mitteilte. 2023 waren bei 22.208 Geburten 22.658 Kinder zur Welt gekommen. Der rückläufige Trend hält den Informationen zufolge seit 2019 an.

Die höchsten Zahlen bei den geborenen Kindern meldeten wie schon im Vorjahr die großen Geburtskliniken: das Katholische Marienkrankenhaus (3.096), die Asklepios Klinik Altona (3.049), das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (3.028), die Asklepios Klinik Barmbek (2.942) sowie das Albertinen Krankenhaus (2.756). In den Geburtshäusern kamen 277 Kinder zur Welt.