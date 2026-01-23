Zahl der Geburten in Hamburg erneut gesunken

Hamburg (dpa/lno) –

In Hamburg werden seit Jahren immer weniger Kinder geboren. Im vergangenen Jahr kamen 21.867 Kinder in der Hansestadt zur Welt, wie die Sozialbehörde mitteilte. 2024 waren es noch 22.295 Babys und im Jahr 2023 zählte die Behörde 22.554 Babys. Bei fast einem Viertel der Geburten in den Hamburger Krankenhäusern kam die Mutter aus dem Hamburger Umland. Die Bedeutung der Hamburger Krankenhäuser als attraktive Geburtskliniken für das Hamburger Umland sei damit unverändert hoch, hieß es.

Die höchsten Zahlen bei den geborenen Kindern meldeten wie schon im Vorjahr die großen Geburtskliniken: das Katholische Marienkrankenhaus (3.239), das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (2.989), die Asklepios Klinik Altona (2.890), das Albertinen Krankenhaus (2.819) sowie die Asklepios Klinik Barmbek (2.795). In den Geburtshäusern sind 255 Kinder zur Welt gekommen.