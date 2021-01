Zahl der Einbürgerungen ist deutlich gestiegen

Ein Mann hält bei einer Einbürgerungszeremonie eine Einbürgerungsurkunde der Bundesrepublik Deutschland im Neuen Rathaus in Hannover in der Hand. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Hannover (dpa/lni) – Die Zahl der Einbürgerungen in Niedersachsen ist deutlich gestiegen. Das Statistische Landesamt verzeichnete im Jahr 2019 einen Zuwachs von 29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das geht aus dem Niedersachsen-Monitor 2020 hervor, der im Dezember veröffentlicht wurde. Demnach erhielten 10 930 Personen auf Antrag die deutsche Staatsbürgerschaft.

Der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union spielte dabei eine große Rolle. «Kurz vor dem Brexit stieg die Zahl der Eingebürgerten aus dem Vereinigten Königreich mit 2216 Personen noch deutlicher als in den Vorjahren; gut Dreiviertel davon wohnten schon 20 Jahre oder länger in Deutschland», heißt es in dem Bericht. Im Durchschnitt der Jahre 2014 bis 2019 wurden den Daten zufolge jährlich rund 8700 Menschen aus Niedersachsen zu deutschen Staatsbürgerinnen und -bürgern. Ein Großteil der Eingebürgerten kommt aus der EU, im Jahr 2019 waren es knapp 39 Prozent.

Zu den Voraussetzungen für eine Einbürgerung gehört in der Regel, dass die Person mindestens acht Jahre rechtmäßig in Deutschland gelebt hat, keine wesentlichen Vorstrafen hat, sich zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung bekennt und ausreichend Deutsch spricht.

Niedersachsen-Monitor 2020

Voraussetzungen für Einbürgerung