Zahl der Drogentoten: Erstes Halbjahr 2021 fast gleich

Informationsbroschüren über Alkohol- und Drogensucht. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Hannover (dpa/lni) – Die Zahl der Drogentoten ist in Niedersachsen im ersten Halbjahr 2021 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nahezu gleich geblieben. Wie das niedersächsische Landeskriminalamt (LKA) mitteilte, starben in den ersten sechs Monaten des vergangenen Jahres 46 Menschen an den Folgen von Drogenkonsum. Im ersten Halbjahr 2020 waren es 48. In die Statistik fließen nicht nur direkte Todesfälle im Zusammenhang mit Drogen, wie beispielsweise eine Überdosis, mit ein, sondern auch Selbstmorde aus Verzweiflung über die drogenbedingten eigenen Lebensumstände oder Unfälle unter Drogeneinfluss.

«Natürlich ist jeder Drogentote einer zu viel», sagte Evelyn Popp, Vorstandsvorsitzende der niedersächsischen Landesstelle für Suchtfragen und Leiterin einer Drogenberatung in Delmenhorst. Jedoch sei es schon ein Erfolg, dass die Zahl der Toten in etwa gleich geblieben ist. Die Corona-Pandemie und die daraus folgenden Bestimmungen und Beschränkungen seien besonders für Drogensüchtige eine große Belastung. Ausgleiche wie Sport oder Treffen mit anderen Menschen würden schwieriger oder ganz fehlen. Für die Drogenberatung hätten sich Popp und ihr Team neue Wege überlegen müssen. So wurden direkte Gespräche beispielsweise per Telefon gemacht oder Gruppentreffen mit Abstand im Freien organisiert.

Welche Drogen bei den Todesfällen in Niedersachsen im Spiel waren, kann nach Angaben des LKA noch nicht abschließend geklärt werden. Die toxikologischen Untersuchungsberichte würden in manchen Fällen noch nicht abschließend vorliegen.

