Zahl der Coronafälle steigt weiter deutlich

Ein Arzt macht einen Abstrich für einen Corona-Test. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Hannover (dpa/lni) – Das Coronavirus breitet sich in Niedersachsen weiter aus. Am Donnerstag zählte das Landesgesundheitsamt 2107 laborbestätigte Infektionen mehr als am Vortag. Die Gesamtzahl der bislang gemeldeten Corona-Fälle lag damit bei 107 871, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Nach einer Hochrechnung sind 80 Prozent der betroffenen Menschen inzwischen genesen. Die Zahl der mit dem Virus gestorbenen Menschen stieg am Donnerstag um 47 auf 1993.

Der landesweite Inzidenzwert lag bei 93,2 – so viele Menschen pro 100 000 Einwohner haben sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Virus angesteckt. Ab dem Wert von 50 gilt eine Region als Corona-Risikogebiet. Besonders stark betroffen sind derzeit die Landkreise Grafschaft Bentheim (177,2), Gifhorn (176,2), und Vechta (161,7). In der Grafschaft gilt mindestens bis zum 12. Januar eine nächtliche Ausgangsbeschränkung.

In den Kliniken werden derzeit 1352 mit dem Coronavirus infizierte Menschen behandelt – davon liegen 1091 Erwachsene auf Normalstationen, 254 Erwachsene brauchen eine intensivmedizinische Behandlung. Die Zahl der Erwachsenen, die beatmet werden müssen liegt bei 164. Sechs infizierte Kinder werden auf einer Normalstation, ein Kind auf einer Intensivstation behandelt.

