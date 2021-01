Zahl der Corona-Patienten in Kliniken bleibt hoch

Ein Intensivbett in einer Klinik. Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa/Archiv

Hannover (dpa/lni) – Die Zahl der Corona-Patienten in niedersächsischen Kliniken bleibt unverändert hoch. Derzeit werden 1409 Infizierte in den Krankenhäusern behandelt, davon 286 auf der Intensivstation, wie das Gesundheitsministerium am Montag in Hannover mitteilte. 166 Betroffene müssen künstlich beatmet werden. Die Zahl nachgewiesener Neuinfektionen erreichte am Montag bedingt durch das Wochenende den vergleichsweise niedrigen Wert von 369. Acht weitere Todesfälle wurden registriert.

Landesweit sank die Sieben-Tages-Inzidenz, die angibt, wie viele Neuinfektionen gerechnet auf 100 000 Einwohner es in der vergangenen Woche gab, geringfügig von 121,5 auf 121,1. Am Montag vor einer Woche hatte sie noch bei 94,5 gelegen.

Derzeit am stärksten von der Infektionswelle betroffen ist der Landkreis Gifhorn mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von 259,5. Nach den neuen Regeln des verschärften Lockdowns könnte der Landkreis damit die Bewegungsfreiheit der Bewohner auf einen Radius von 15 Kilometern rund um ihre Wohnadresse erlassen. Eine Entscheidung darüber stand zunächst noch aus. Eine hohe Inzidenz gab es ebenfalls in den Kreisen Cloppenburg (193,3), Helmstedt (178,5), Wittmund (170,4) sowie Osnabrück (168,4).