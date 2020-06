Zahl der Corona-Infizierten in Heim in Oyten steigt

Ein Abstrichstäbchen wird in die Kamera gehalten. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Oyten (dpa/lni) – Das Coronavirus hat sich in einem Pflegeheim in Oyten im Landkreis Verden weiter ausgebreitet. Inzwischen seien 33 Bewohnerinnen und Bewohner sowie 14 Personen aus der Belegschaft positiv getestet worden, teilte der Sprecher des Landkreises, Ulf Neumann, am Donnerstag mit. Eine mit dem Virus infizierte 85-jährige Frau aus der Einrichtung ist vor wenigen Tagen im Krankenhaus gestorben.

In dem Seniorenheim leben knapp 50 Menschen – damit sind etwa zwei Drittel der Bewohner infiziert. Für alle positiv getesteten Frauen und Männer wurde Quarantäne angeordnet, die Infektionsketten werden nachverfolgt. Am Donnerstag waren drei der an Covid-19 erkrankten Senioren im Krankenhaus.

Vor der Einrichtung wurden mehrere Container mit Sanitäreinrichtungen und Möglichkeiten zum Pausenaufenthalt für die Beschäftigten des Heims aufgestellt. Dem Landkreis zufolge sollen sie die räumlich beengte Situation in der Einrichtung entzerren. Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks und der Feuerwehr kümmerten sich um den Aufbau der Container.

Todesfall in Oytener Einrichtung

Meldungen zum Coronavirus im Kreis Verden